Обстрел общежития в Часовом Яру: спасатели нашли тело погибшего

Российская армия нанесла удар по общежитию в городе Часов Яр (Донецкая область). В результате погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУ ГСЧС в Донецкой области.

"При проведении работ по разбору завалов разрушенного в результате обстрела 4-этажного здания общежития в г. Часов Яр, спасателями обнаружено и изъято из-под завалов тело погибшего лица", - заявили в ГСЧС.

Спасатели завершили разбор 20-ти тонн конструктивных элементов здания. Еще утром глава Донецкой области Павел Кириленко заявлял, что россияне попали в общежитие учебного заведения в Часовом Яру.