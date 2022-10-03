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Обстрел общежития в Часовом Яру: спасатели нашли тело погибшего

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Времен Яр, Понедельник 03 октября 2022 19:04
Обстрел общежития в Часовом Яру: спасатели нашли тело погибшего Фото: Обстрел общежития во Временном Яру: спасатели нашли тело погибшего (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия нанесла удар по общежитию в городе Часов Яр (Донецкая область). В результате погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУ ГСЧС в Донецкой области.

"При проведении работ по разбору завалов разрушенного в результате обстрела 4-этажного здания общежития в г. Часов Яр, спасателями обнаружено и изъято из-под завалов тело погибшего лица", - заявили в ГСЧС.

Обстрел общежития в Часовом Яру: спасатели нашли тело погибшего

Спасатели завершили разбор 20-ти тонн конструктивных элементов здания. Еще утром глава Донецкой области Павел Кириленко заявлял, что россияне попали в общежитие учебного заведения в Часовом Яру.

Напомним, что летом россияне обстреливали многоэтажное здание во Часовом Яру. Тогда погибли 48 гражданских лиц.

Напомним, что в Донецкой области в сутки от обстрелов пострадали 8 человек.

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