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У Донецькій області за добу від обстрілів постраждали 8 осіб, ще одна загинула

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Донецька область, Понеділок 03 жовтня 2022 08:18
У Донецькій області за добу від обстрілів постраждали 8 осіб, ще одна загинула Фото: у Донецькій області від обстрілів 2 жовтня загинула людина (brovary net ua)
Автор: Наталія Юрченко

Впродовж минулої доби від російських обстрілів постраждали 8 жителів Донецької області. Ще одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

"За 2 жовтня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини - у Бахмуті. Ще 8 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

У Краматорську також надали медичну допомогу людині, яка отримала поранення у Харківській області.

Нагадаємо, сьогодні зранку ворог атакував Запоріжжя ракетами С-300. Від ворожих обстрілів постраждали об'єкти інфраструктури, зокрема реабілітаційний центр, де навчались діти з особливими потребами.

Внаслідок удару поранення отримала одна особа, її госпіталізували.

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