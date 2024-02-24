Обстріл Гуляйполя: ще одна людина отримала поранення

Сьогодні російські окупанти обстріляли прифронтове Гуляйполе Запорізької області. Наразі стало відомо про ще одну постраждалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Від російського обстрілу Гуляйполя поранено і 71-річну жінку", - заявив Федоров.

Він повідомив, що в момент російського обстрілу жінка знаходилась на подвірʼї власного будинку.

"Ще одна беззбройна мирна людина, яка потрапила під ворожий вогонь. Жінку доставили до Покровської лікарні", - додав глава ОВА.

Нагадаємо, ми писали, що раніше від російського обстрілу на власному подвірʼї від уламків загинула жінка.

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Міста Мелітополь, Бердянськ та Токмак стали головними пунктами росіян.

Як заявляв раніше Федоров, окупанти перетворили Мелітополь на суцільний полігон для випробування військових технологій. Навколо міста росіяни влаштували тренувальні військові бази. Декілька разів на тиждень мешканці чують незрозумілі вибухи та гул.

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