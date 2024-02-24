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Обстрел Гулляйполя: еще один человек получил ранения

Гуляйполе, Суббота 24 февраля 2024 19:34
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Обстрел Гулляйполя: еще один человек получил ранения Фото: обстрел Гулляйполя (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня российские оккупанты обстреляли прифронтовое Гуляйполе Запорожской области. Сейчас стало известно о еще одной пострадавшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"От российского обстрела Гуляйполя ранена и 71-летняя женщина", - заявил Федоров.

Он сообщил, что в момент российских обстрелов женщина находилась во дворе собственного дома.

"Еще один безоружный мирный человек, попавший под вражеский огонь. Женщину доставили в Покровскую больницу", - добавил глава ОВА.

Напомним, мы писали, что раньше от российских обстрелов на собственном дворе от обломков погибла женщина.

Ситуация в Запорожской области

Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали основными пунктами россиян.

Как заявлял ранее Федоров, оккупанты превратили Мелитополь в сплошной полигон для испытания военных технологий. Вокруг города россияне устроили тренировочные военные базы. Несколько раз в неделю жители слышат необъяснимые взрывы и гул.

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