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Обстріл "Епіцентра" в Харкові: зросла кількість жертв та постраждалих

Фото: росіяни обстрілли Харків (t.me/dsns_telegram)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти сьогодні здійснили черговий терористичний удар націлений на цивільне населення України. Під удар потрапив гіпермаркер "Епіцентр" в Харкові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківської обласної прокуратури.

За даними прокуратури, станом на 20:45 стало відомо, що кількість загиблих зросла до трьох. До того ж відомо про 38 людей, що отримали поранення.

Оновлено о 20:56.

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що кількість поранених в "Епіцентрі" зросла до сорока. До того ж зросла і кількість жертв, наразі відомо про чотирьох загиблих.

Оновлено о 21:07.

Під час телемарафону глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що 16 людей станом на зараз вважаються зниклими безвісти.

 Він також зауважив, що в приміщенні "Епіцентру" могли перебувати понад 20 людей.

Обстріл "Епіцентру" в Харкові

Нагадаємо, що військові РФ сьогодні, 25 травня, ударили по будівельному гіпермаркеті "Епіцентр". В момент обстрілу в будівлі могли перебувати до 200 людей. Удар відбувся за хвилину після оголошення повітряної тривоги й люди просто фізично не встигли б покинути будівлю.

Детальніше про ворожий обстріл Харкова - читайте за посиланням.

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