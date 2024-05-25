Обстріл "Епіцентра" в Харкові: зросла кількість жертв та постраждалих

За даними прокуратури, станом на 20:45 стало відомо, що кількість загиблих зросла до трьох. До того ж відомо про 38 людей, що отримали поранення.

Оновлено о 20:56.

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що кількість поранених в "Епіцентрі" зросла до сорока. До того ж зросла і кількість жертв, наразі відомо про чотирьох загиблих.

Оновлено о 21:07.

Під час телемарафону глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що 16 людей станом на зараз вважаються зниклими безвісти.

Він також зауважив, що в приміщенні "Епіцентру" могли перебувати понад 20 людей.