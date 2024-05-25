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Обстрел "Эпицентра" в Харькове: возросло количество жертв и пострадавших

Фото: россияне обстреляли Харьков (t.me/dsns_telegram)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты сегодня нанесли очередной террористический удар нацеленный на гражданское население Украины. Под удар попал гипермаркер "Эпицентр" в Харькове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Харьковской областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, по состоянию на 20:45 стало известно, что число погибших выросло до трех. К тому же известно о 38 получивших ранения людях.

Обновлено в 20:56.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что количество раненых в "Эпицентре" возросло до сорока. К тому же возросло и количество жертв, на данный момент известно о четырех погибших.

Обновлено в 21:07.

Во время телемарафона глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что 16 человек по состоянию на сейчас считаются пропавшими без вести.

 Он также отметил, что в помещении "Эпицентра" могли находиться более 20 человек.

Обстрел "Эпицентра" в Харькове

Напомним, что военные РФ сегодня, 25 мая, ударили по строительному гипермаркету "Эпицентр". В момент обстрела в здании могли находиться до 200 человек. Удар произошел через минуту после объявления воздушной тревоги и люди просто физически не успели покинуть здание.

Подробнее о вражеском обстреле Харькова - читайте по ссылке.

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