Обстрел "Эпицентра" в Харькове: возросло количество жертв и пострадавших

По данным прокуратуры, по состоянию на 20:45 стало известно, что число погибших выросло до трех. К тому же известно о 38 получивших ранения людях.

Обновлено в 20:56.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что количество раненых в "Эпицентре" возросло до сорока. К тому же возросло и количество жертв, на данный момент известно о четырех погибших.

Обновлено в 21:07.

Во время телемарафона глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что 16 человек по состоянию на сейчас считаются пропавшими без вести.

Он также отметил, что в помещении "Эпицентра" могли находиться более 20 человек.