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Обстріл Донецької області: росіяни били з "Градів", загиблих і поранених стало більше

Архівне фото: росіяни били з "Градів" по Донецькій області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни сьогодні, 4 січня, обстріляли населені пункти Донецької області з "Градів" та інших видів озброєнь. Загиблих і поранених стало більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Обстріл із "Градів"

Зазначається, що окупанти не полишають спроб знищити Авдіївку. Внаслідок обстрілу міста з РСЗВ "Град", перебуваючи в себе вдома, отримала осколкове поранення спини місцева мешканка 55 років. 

"Жінку госпіталізували для надання кваліфікованої медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Куди ще били окупанти

Також росіяни зі ствольної артилерії обстріляли Катеринівку Покровського району. Від вибуху ворожого снаряда загинув 68-річний чоловік. Його тіло перед подвір'ям приватного домоволодіння виявила донька. 

До лікарні з переломом стегна та осколковим пораненням голови доправили 86-річного пенсіонера.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/don.gp.gov.ua)

З тієї ж зброї армія РФ завдала удару по Красногорівці. Від смертельного поранення у власному будинку загинула жінка 73 років. Осколок російського боєприпасу влучив жінці у скроню.

Розпочато розслідування

Прокурори продовжують вживати всіх можливих і належних заходів для фіксації воєнних злочинів РФ проти мирного населення регіону.

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Обстріли Донецької області

Російські війська постійно обстрілюють міста Донецької області, особливо прифронтові. Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін закликав людей евакуюватися.

Так, 3 січня російські війська обстріляли Авдіївку ракетами. В результаті є загиблий та поранений.

Також окупанти обстріляли місто Гірник та потрапили до житлового будинку. Поранення отримала дитина.

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