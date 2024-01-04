Обстрел Донецкой области: россияне били из "Градов", погибших и раненых стало больше

Обстрел из "Градов"

Отмечается, что оккупанты не оставляют попыток уничтожить Авдеевку. В результате обстрела города из РСЗО "Град", находясь у себя дома, получила осколочное ранение спины местная жительница 55 лет.

"Женщину госпитализировали для оказания квалифицированной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Куда еще били оккупанты

Также россияне из ствольной артиллерии обстреляли Катериновку Покровского района. От взрыва вражеского снаряда погиб 68-летний мужчина. Его тело перед двором частного домовладения обнаружила дочь.

В больницу с переломом бедра и осколочным ранением головы доставили 86-летнего пенсионера.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Из того же оружия армия РФ нанесла удар по Красногоровке. От смертельного ранения в собственном доме погибла женщина 73 лет. Осколок российского боеприпаса попал женщине в висок.

Начато расследование

Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры для фиксации военных преступлений РФ против мирного населения региона.

Начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают города Донецкой области, особенно прифронтовые. Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин призвал людей эвакуироваться.

Так, 3 января российские войска обстреляли Авдеевку ракетами. В результате погиб и ранен.

Также оккупанты обстреляли город Горняк и попали в жилой дом. Ранение получил ребенок.