RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрел Донецкой области: россияне били из "Градов", погибших и раненых стало больше

Архивное фото: россияне били из "Градов" по Донецкой области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне сегодня, 4 января, обстреляли населенные пункты Донецкой области из "Градов" и других видов вооружений. Погибших и раненых стало больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Обстрел из "Градов"

Отмечается, что оккупанты не оставляют попыток уничтожить Авдеевку. В результате обстрела города из РСЗО "Град", находясь у себя дома, получила осколочное ранение спины местная жительница 55 лет. 

"Женщину госпитализировали для оказания квалифицированной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Куда еще били оккупанты

Также россияне из ствольной артиллерии обстреляли Катериновку Покровского района. От взрыва вражеского снаряда погиб 68-летний мужчина. Его тело перед двором частного домовладения обнаружила дочь. 

В больницу с переломом бедра и осколочным ранением головы доставили 86-летнего пенсионера.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Из того же оружия армия РФ нанесла удар по Красногоровке. От смертельного ранения в собственном доме погибла женщина 73 лет. Осколок российского боеприпаса попал женщине в висок.

Начато расследование

Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры для фиксации военных преступлений РФ против мирного населения региона.

Начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают города Донецкой области, особенно прифронтовые. Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин призвал людей эвакуироваться.

Так, 3 января российские войска обстреляли Авдеевку ракетами. В результате погиб и ранен.

Также оккупанты обстреляли город Горняк и попали в жилой дом. Ранение получил ребенок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияАвдеевкаДонецкая областьКрасногоровкаВойна в Украине