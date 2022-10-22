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Обстріл Донецької області: за добу загинули троє цивільних, ще 10 поранено

Фото: окупанти продовжують обстрілювати Донецьку область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують завдавати ударів по населених пунктах Донецької області. Минулої доби в регіоні загинули троє цивільних, ще 10 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 21 жовтня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донбасу - у Бахмуті. Ще 10 людей отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 1073 особи, ще 2451 дістав поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти завдали ракетних ударів по селу Зарічне Камишевацької громади у Запорізькій області. Снаряди залишили по собі величезні вирви та розбиті вікна.

Крім того, у ніч проти 22 жовтня ворог обстріляв Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії та РСЗВ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Донецька область