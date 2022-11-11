ua ru
Пт, 11 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обстріл Донецької області: за добу росіяни вбили двох цивільних, ще п'ятеро поранено

Новость на русском →
Донецька область, П'ятниця 11 листопада 2022 09:20
Обстріл Донецької області: за добу росіяни вбили двох цивільних, ще п'ятеро поранено Фото: за добу росіяни вбили двох цивільних у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби кілька разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок чого загинули двоє людей, ще п'ятеро поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 10 листопада стало відомо про 2 цивільних, убитих росіянами в Донецькій області: у Бахмуті та Авдіївці. Ще 5 людей в області отримали поранення", - написав він.

Крім того, правоохоронці виявили тіла 6 убитих росіянами під час окупації: 4 – у Дробишевому та 2 – у Яровій.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинуло 1193 особи, ще 2583 отримали поранення.

Нагадаємо, в ніч на 11 росіяни завдали ракетного удару по багатоповерховому житловому будинку в Миколаєві. Внаслідок чого загинули двоє людей, ще двоє поранені.

Також вночі окупанти обстріляли Вінницьку область, потрапили до об'єкту критичної інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область окупанти
NEWS
Мінус 710 окупантів, десяток танків та вертоліт: нові втрати Росії
Мінус 710 окупантів, десяток танків та вертоліт: нові втрати Росії
DAILY
"Взяти не можуть, тому знищують все навколо". Як живе Бахмут під постійною атакою росіян
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Взяти не можуть, тому знищують все навколо". Як живе Бахмут під постійною атакою росіян