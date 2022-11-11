Обстріл Донецької області: за добу росіяни вбили двох цивільних, ще п'ятеро поранено
Російські війська минулої доби кілька разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок чого загинули двоє людей, ще п'ятеро поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 10 листопада стало відомо про 2 цивільних, убитих росіянами в Донецькій області: у Бахмуті та Авдіївці. Ще 5 людей в області отримали поранення", - написав він.
Крім того, правоохоронці виявили тіла 6 убитих росіянами під час окупації: 4 – у Дробишевому та 2 – у Яровій.
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинуло 1193 особи, ще 2583 отримали поранення.
Нагадаємо, в ніч на 11 росіяни завдали ракетного удару по багатоповерховому житловому будинку в Миколаєві. Внаслідок чого загинули двоє людей, ще двоє поранені.
Також вночі окупанти обстріляли Вінницьку область, потрапили до об'єкту критичної інфраструктури.
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