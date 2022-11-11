Обстрелы Донецкой области: за сутки россияне убили двоих гражданских, еще пятеро ранены
Российские войска за прошедшие сутки несколько раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате чего погибли два человека, еще пятеро ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 10 ноября стало известно о 2 гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: в Бахмуте и Авдеевке. Еще 5 человек в области получили ранения", - написал он.
Кроме того, правоохранители обнаружили тела 6 убитых россиянами во время оккупации: 4 - в Дробышево и 2 - в Яровой.
Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1193 человека, еще 2583 получили ранения.
Напомним, в ночь на 11 россияне нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому дому в Николаеве. Вследствие чего погибли два человека, еще двое ранены.
Также ночью оккупанты обстреляли Винницкую область, попали в объект критической инфраструктуры.
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