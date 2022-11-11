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Обстрелы Донецкой области: за сутки россияне убили двоих гражданских, еще пятеро ранены

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Донецкая область, Пятница 11 ноября 2022 09:20
Обстрелы Донецкой области: за сутки россияне убили двоих гражданских, еще пятеро ранены Фото: за сутки россияне убили двоих гражданских в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за прошедшие сутки несколько раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате чего погибли два человека, еще пятеро ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 10 ноября стало известно о 2 гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: в Бахмуте и Авдеевке. Еще 5 человек в области получили ранения", - написал он.

Кроме того, правоохранители обнаружили тела 6 убитых россиянами во время оккупации: 4 - в Дробышево и 2 - в Яровой.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1193 человека, еще 2583 получили ранения.

Напомним, в ночь на 11 россияне нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому дому в Николаеве. Вследствие чего погибли два человека, еще двое ранены.

Также ночью оккупанты обстреляли Винницкую область, попали в объект критической инфраструктуры.

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