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Ворог обстріляв Вінницьку область: постраждав об'єкт критичної інфраструктури

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Вінницька область, П'ятниця 11 листопада 2022 05:17
Ворог обстріляв Вінницьку область: постраждав об'єкт критичної інфраструктури Фото: росіяни обстріляли Вінницьку область (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Окупанти вночі 11 листопада обстріляли Вінницьку область, влучили в об'єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Вінницької ОВА Сергія Борзова .

Він повідомив, що жертв немає. На місці влучення працюють рятувальні служби.

"11 листопада почалося з тривоги. Знову є попадання в один з об'єктів критичної інфраструктури Вінницької області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти увечері 4 листопада атакували Вінницьку область дронами-камікадзе.

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