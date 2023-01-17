Обстріл Донецької області: за добу окупанти вбили двох цивільних

Російські окупанти минулої доби обстріляли три населені пункти в Донецькій області. Внаслідок атак загинули двоє мирних жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 16 січня росіяни вбили 2 мирних жителів Донбасу: у Бахмуті та Північному. Ще 1 людина в області отримала поранення", - написав він.
Зазначається, що з початку повномасштабної війни на Донеччині через російську агресію загинули 1309 місцевих жителів, ще 2857 цивільних отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, окупанти за добу, 16 січня, збільшили кількість обстрілів Запорізької області до 130. Десятки будинків пошкоджено.
Також повідомлялося, що ворог у понеділок обстріляв територію Херсонської області 102 рази.
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