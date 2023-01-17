Обстріл Донецької області: за добу окупанти вбили двох цивільних

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 16 січня росіяни вбили 2 мирних жителів Донбасу: у Бахмуті та Північному. Ще 1 людина в області отримала поранення", - написав він.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни на Донеччині через російську агресію загинули 1309 місцевих жителів, ще 2857 цивільних отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.