Обстріл Дніпропетровської області: кількість поранених збільшилася

Війська РФ сьогодні, 16 серпня, обстріляли Дніпропетровську область. Унаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще 7 дістали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Обстріл Синельниківського району
"1 загиблий та 6 поранених. Такий результат ворожої атаки на Межівську громаду", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ще є чимало руйнувань. Здійнялося три пожежі, які рятувальники вже приборкали. Понівечені 49 приватних осель. Пошкоджені сільськогосподарське підприємство, навчальний заклад. Побиті авто.
Фото: Наслідки ударів (t.me/dnipropetrovskaODA)
Лисак повідомив, що рятувальники обстежують територію. Після пережитого місцевим знадобилася психологічна допомога. Її фахівці надали 12 людям.
Атака на Нікопольський район
"По району ворог бив тричі. З важкої артилерії обстріляв Нікополь та Марганецьку громаду", - пише глава області.
Він уточнив, що через це постраждав 63-річний чоловік. Отримав мінно-вибухову травму та осколкове поранення. У стані середньої тяжкості його госпіталізували.
Також були пошкоджені кафе, 14 житлових будинків, 8 господарських споруд, авто та 5 ліній електропередач. Побито 40 сонячних панелей.
Дніпропетровська область знаходиться поблизу лінії фронту, тому населені пункти поблизу лінію вогню майже щоденно обстрілюються ворогом. Зокрема, страждає Нікополь.
Так, 11 серпня в результаті ворожого обстрілу з артилерії по цьому місту постраждала жінка.
Крім того, 9 серпня в результаті російської атаки на Нікопольський район загинув хлопець та ще троє людей постраждали.
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