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Обстріл Дніпропетровської області: кількість поранених збільшилася

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Війська РФ сьогодні, 16 серпня, обстріляли Дніпропетровську область. Унаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще 7 дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Обстріл Синельниківського району

"1 загиблий та 6 поранених. Такий результат ворожої атаки на Межівську громаду", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще є чимало руйнувань. Здійнялося три пожежі, які рятувальники вже приборкали. Понівечені 49 приватних осель. Пошкоджені сільськогосподарське підприємство, навчальний заклад. Побиті авто. 

Фото: Наслідки ударів (t.me/dnipropetrovskaODA)

Лисак повідомив, що рятувальники обстежують територію. Після пережитого місцевим знадобилася психологічна допомога. Її фахівці надали 12 людям. 

Атака на Нікопольський район

"По району ворог бив тричі. З важкої артилерії обстріляв Нікополь та Марганецьку громаду", - пише глава області.

Він уточнив, що через це постраждав 63-річний чоловік. Отримав мінно-вибухову  травму та осколкове поранення. У стані середньої тяжкості його госпіталізували. 

Також були пошкоджені кафе, 14 житлових будинків, 8 господарських споруд, авто та 5 ліній електропередач. Побито 40 сонячних панелей.

Російські обстріли Дніпропетровської області

Дніпропетровська область знаходиться поблизу лінії фронту, тому населені пункти поблизу лінію вогню майже щоденно обстрілюються ворогом. Зокрема, страждає Нікополь.

Так, 11 серпня в результаті ворожого обстрілу з артилерії по цьому місту постраждала жінка.

Крім того, 9 серпня в результаті російської атаки на Нікопольський район загинув хлопець та ще троє людей постраждали.

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