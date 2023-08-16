Обстрел Днепропетровской области: количество раненых увеличилось

Обстрел Синельниковского района

"1 погибший и 6 раненых. Такой результат вражеской атаки на Межевскую громаду", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще есть немало разрушений. Поднялось три пожара, которые спасатели уже укротили. Изуродованы 49 частных домов. Повреждены сельскохозяйственное предприятие, учебное заведение. Разбиты авто.

Фото: Последствия ударов (t.me/dnipropetrovskaODA)

Лысак сообщил, что спасатели обследуют территорию. После пережитого местным понадобилась психологическая помощь. Ее специалисты оказали 12 людям.

Атака на Никопольский район

"По району враг бил трижды. Из тяжелой артиллерии обстрелял Никополь и Марганецкую громаду", - пишет глава области.

Он уточнил, что из-за этого пострадал 63-летний мужчина. Получил минно-взрывную травму и осколочное ранение. В состоянии средней тяжести его госпитализировали.

Также были повреждены кафе, 14 жилых домов, 8 хозяйственных построек, авто и 5 линий электропередач. Побито 40 солнечных панелей.

Российские обстрелы Днепропетровской области

Днепропетровская область находится вблизи линии фронта, поэтому населенные пункты вблизи линии огня почти ежедневно обстреливаются врагом. В частности, страдает Никополь.

Так, 11 августа в результате вражеских обстрелов из артиллерии по этому городу пострадала женщина.

Кроме того, 9 августа в результате российской атаки на Никопольский район погиб парень и еще три человека пострадали.