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Обстріл Дніпропетровської області 14 липня: стало відомо про першу жертву удару

Субота 19 липня 2025 09:25
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Обстріл Дніпропетровської області 14 липня: стало відомо про першу жертву удару Фото: стало відомо про першу жертву удару по Дніпропетровській області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У лікарні помер чоловік, який постраждав від обстрілу Дніпровського району Дніпропетровської області 14 липня. Це перша жертва того ворожого удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"У лікарні помер 51-річний чоловік, постраждалий під час атаки на Дніпровський район 14 липня", - зазначив Лисак.

За його словами, весь цей час лікарі намагалися врятувати його. Але отримані травми були занадто важкі.

Обстріл України 14 липня

Так, у ніч з 13 на 14 липня Росія завдала комбінованого удару по Україні з використанням ракет і дронів.

Було запущено чотири ракети С-300/400 та 136 ударних БпЛА, з яких до 90 - це "Шахеди". Оборонці неба знищили 61 бойовий дрон, ще 47 імітаторів нейтралізовано засобами радіоелектронної боротьби.

Так, окупанти обстріляли місто Самар Дніпропетровської області. Спершу повідомлялось, що внаслідок атаки дронів на Дніпропетровську області в ніч на 14 липня є влучання у двох районах. Спалахнули пожежі та постраждали троє людей, серед них – дві 13-річні дівчинки.

Також від обстрілу зайнялися 3 будинки, 2 гаражі, 4 господарські споруди та ліс. Знищені 7 авто, ще 4 – пошкоджені.

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