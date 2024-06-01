Обстріл ДніпроГЕС. Рух греблею вирішили поки не відновлювати, - Федоров

Атака на ТЕС

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти атакували дві українські ТЕС.

Ми вже писали, що у Запоріжжі зранку перекрили рух через дамбу Дніпровської ГЕС. Зауважимо, що ця станція вже була атакована росіянами у березні 2024 року.

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