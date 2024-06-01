Обстріл ДніпроГЕС. Рух греблею вирішили поки не відновлювати, - Федоров

Станом на зараз всі профільні служби в Запоріжжі працюють над відновленням руху греблею ДніпроГЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
Станом на зараз всі профільні служби в Запоріжжі працюють над відновленням руху греблею ДніпроГЕС.
"Наш пріоритет - безпека мешканців Запоріжжя. Тож робимо не тільки швидко, а і якісно і виважено", - повідомив глава ОВА,
Він пояснив, що після детального обстеження наслідків ворожого ракетного удару прийняли рішення не відкривати рух греблею на вихідні дні.
"За цей час маємо зробити все необхідне, щоб максимально убезпечити учасників руху. Повідомлятиму про виконання робіт. А поки раджу користуватися іншими шляхами проїзду між двома берегами Запоріжжя", - додав він.
Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти атакували дві українські ТЕС.
Ми вже писали, що у Запоріжжі зранку перекрили рух через дамбу Дніпровської ГЕС. Зауважимо, що ця станція вже була атакована росіянами у березні 2024 року.
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