UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл ДніпроГЕС. Рух греблею вирішили поки не відновлювати, - Федоров

Фото: глава Запорізької ОВА Іван Федоров (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Станом на зараз всі профільні служби в Запоріжжі працюють над відновленням руху греблею ДніпроГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Станом на зараз всі профільні служби в Запоріжжі працюють над відновленням руху греблею ДніпроГЕС.

"Наш пріоритет - безпека мешканців Запоріжжя. Тож робимо не тільки швидко, а і якісно і виважено", - повідомив глава ОВА,

Він пояснив, що після детального обстеження наслідків ворожого ракетного удару прийняли рішення не відкривати рух греблею на вихідні дні.

"За цей час маємо зробити все необхідне, щоб максимально убезпечити учасників руху. Повідомлятиму про виконання робіт. А поки раджу користуватися іншими шляхами проїзду між двома берегами Запоріжжя", - додав він.

 

Атака на ТЕС

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти атакували дві українські ТЕС.

Ми вже писали, що у Запоріжжі зранку перекрили рух через дамбу Дніпровської ГЕС. Зауважимо, що ця станція вже була атакована росіянами у березні 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяГЭСВійна Росії проти УкраїниОкупанти