Обстрел ДнепроГЭС. Движение плотиной решили пока не восстанавливать, - Федоров

Сейчас все профильные службы в Запорожье работают над возобновлением движения плотиной ДнепроГЭС.

"Наш приоритет - безопасность жителей Запорожья. Так что делаем не только быстро, но и качественно и взвешенно", - сообщил глава ОВА,

Он пояснил, что после детального обследования последствий вражеского ракетного удара было принято решение не открывать движение плотиной на выходные дни.

"За это время должны сделать все необходимое, чтобы максимально обезопасить участников движения. Сообщать о выполнении работ. А пока советую пользоваться другими путями проезда между двумя берегами Запорожья", - добавил он.