Обстріл в Дніпрі спровокував пожежу: з-під завалів дістали жінку

"Вибухи у Дніпрі. На зараз відомо про 7 частково зруйнованих приватних будинків. Вибух спричинив пожежу. Попередньо, постраждала жінка. Її витягли з-під завалів та доставили до лікарні", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні в Дніпрі пролунав вибух, після чого в місті та області оголосили повітряну тривогу, а мер повідомив про "приліт".

Хронологію сьогоднішніх подій у Дніпрі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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