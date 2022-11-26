RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрел в Днепре спровоцировал пожар: из-под завалов достали женщину

Фото: из-за обстрела в Днепре пострадала женщина, в городе загорелся пожар (gorod.dp.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Днепре в результате обстрела вспыхнул пожар, семь домов частично разрушены. Известно о пострадавшей женщине, ее достали из-под завалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Взрывы в Днепре. Сейчас известно о 7 частично разрушенных частных домах. Взрыв вызвал пожар. Предварительно, пострадала женщина. Ее вытащили из-под завалов и доставили в больницу", - написал он.

Напомним, сегодня в Днепре раздался взрыв, после чего в городе и области объявили воздушную тревогу, а мэр сообщил о "прилете".

Хронологию сегодняшних событий в Днепре - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДнипроОбстрілВойна России против Украиныракетный удар