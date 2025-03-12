Обстріл Дніпра: рятувальники продовжують гасити одну з пожеж, є постраждалий (фото)

Російська армія атакувала місто Дніпро ввечері 11 березня. Наразі рятувальники продовжують гасити одну з пожеж, є поранений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
"Вночі ворог масовано атакував БПЛА місто Дніпро. Сталося декілька пожеж на обʼєктах інфраструктури. Одну з них локалізовано, її продовжують гасити рятувальники. Інші - ліквідовані", - йдеться у повідомленні.
Попередньо, за даними рятувальників, поранення отримав чоловік, який самостійно звернувся до медиків.
На території приватного житлового сектору горів автомобіль у гаражі. Часткових руйнувань зазнав приватний двоповерховий будинок та гараж.
Також пошкоджено житлові будинки.
Російські окупанти вдарили по Дніпру дронами ввечері 11 березня. Фіксувались руйнування інфраструктури. Спочатку повідомлялось про людей під завалами, але ця інформація не підтвердилася.
Також 12 березня у Кривому Розі прогриміла серія вибухів. Російські окупанти завдали ударів балістикою, є пошкодження. Є жертва та постраждалі.
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