Обстрел Днепра: спасатели продолжают тушить один из пожаров, есть пострадавший (фото)

Российская армия атаковала город Днепр вечером 11 марта. Сейчас спасатели продолжают тушить один из пожаров, есть раненый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"Ночью враг массированно атаковал БПЛА город Днепр. Произошло несколько пожаров на объектах инфраструктуры. Один из них локализован, его продолжают тушить спасатели. Другие - ликвидированы", - говорится в сообщении.
Предварительно, по данным спасателей, ранения получил мужчина, который самостоятельно обратился к медикам.
На территории частного жилого сектора горел автомобиль в гараже. Частичным разрушениям подвергся частный двухэтажный дом и гараж.
Также повреждены жилые дома.
Российские оккупанты ударили по Днепру дронами вечером 11 марта. Фиксировались разрушения инфраструктуры. Сначала сообщалось о людях под завалами, но эта информация не подтвердилась.
Также 12 марта в Кривом Роге прогремела серия взрывов. Российские оккупанты нанесли удары баллистикой, есть повреждения. Есть жертва и пострадавшие.
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