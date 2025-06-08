Обстріл Дніпра: енергетики працюють над поверненням світла у домівки жителів
Ремонтні бригади відновлюють електромережі міста Дніпро після нічного обстрілу російських терористів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Дніпра Бориса Філатова.
За словами мера, до знеструмлених через атаку будинків "потроху повертається світло".
"Енергетики роблять все можливе, аби прискорити процес. Утім, поки триває відновлення, підзарядити телефони та гаджети можна у "пунктах незламності". Місто розгорнуло їх у 126-му ліцеї та 112-й гімназії", - зазначив Філатов.
Міський голова додав, що ситуацію з постачанням води на житломасивах уже нормалізовано.
Комунальники прибрали з вулиць 230 тонн скла, поламаного гілля й уламків.
Обстріл Дніпра й області
В ніч на 7 червня російські терористи обстріляли дронами та ракетами Дніпро і Павлоград.
Сили ППО збили шість ракет противника і близько 30 "Шахедів". У містах пошкоджені житлові будинки, гаражі й автомобілі.
Додамо, що ввечері у суботу, загарбники вдарили керованими авіабомбами по Межівській громаді у Дніпропетровській області та пошкодили дитячий садок.
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