Обстріл Дніпра: енергетики працюють над поверненням світла у домівки жителів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Дніпра Бориса Філатова.

За словами мера, до знеструмлених через атаку будинків "потроху повертається світло".

"Енергетики роблять все можливе, аби прискорити процес. Утім, поки триває відновлення, підзарядити телефони та гаджети можна у "пунктах незламності". Місто розгорнуло їх у 126-му ліцеї та 112-й гімназії", - зазначив Філатов.

Міський голова додав, що ситуацію з постачанням води на житломасивах уже нормалізовано.

Комунальники прибрали з вулиць 230 тонн скла, поламаного гілля й уламків.