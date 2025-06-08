Обстрел Днепра: энергетики работают над возвращением света в дома жителей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Днепра Бориса Филатова .

По словам мэра, в обесточенные из-за атаки дома "понемногу возвращается свет".

"Энергетики делают все возможное, чтобы ускорить процесс. Впрочем, пока идет восстановление, подзарядить телефоны и гаджеты можно в "пунктах несокрушимости". Город развернул их в 126-м лицее и 112-й гимназии", - отметил Филатов.

Городской председатель добавил, что ситуация с поставками воды на жилмассивах уже нормализовалась.

Коммунальщики убрали с улиц 230 тонн стекла, поломанных веток и обломков.