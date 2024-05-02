Обстріл Дергачів: кількість постраждалих дітей зросла до 8

Обстріл Дергачів

Нагадаємо, сьогодні вдень росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру у Дергачах Харківського району.

РБК-Україна вже повідомляла, що постраждало відразу 7 людей, шість з яких - діти. Всіх постраждалих, за словами Синєгубова, було госпіталізовано.

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