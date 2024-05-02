RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрел Дергачей: количество пострадавших детей выросло до 8

Фото: россияне обстреляли Дергачи (umdpl.info)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты, сегодня, 2 мая, с помощью управляемых авиабомб ударили по Харьковской области. В результате обстрелов пострадали дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова.

"Количество пострадавших детей увеличилось до 8", - сообщил Синегубов.

По его данным, у одного из мальчиков острая реакция на стресс, у другого - легкие повреждения.

 

Обстрел Дергачей

Напомним, сегодня днем россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в Дергачах Харьковского района.

РБК-Украина уже сообщала, что пострадало сразу 7 человек, шесть из которых - дети. Все пострадавшие, по словам Синегубова, были госпитализированы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна России против УкраиныОккупанты