Обстрел Дергачей: количество пострадавших детей выросло до 8

Обстрел Дергачей

Напомним, сегодня днем россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в Дергачах Харьковского района.

РБК-Украина уже сообщала, что пострадало сразу 7 человек, шесть из которых - дети. Все пострадавшие, по словам Синегубова, были госпитализированы.

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