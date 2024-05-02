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Обстріл Дергачів: кількість постраждалих дітей зросла до 8

Дергачі, Четвер 02 травня 2024 17:53
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Обстріл Дергачів: кількість постраждалих дітей зросла до 8 Фото: росіяни обстріляли Дергачі (umdpl.info)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти, сьогодні, 2 травня, за допомогою керованих авіабомб ударили по Харківській області. Внаслідок обстрілів постраждали діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

"Кількість постраждалих дітей збільшилась до 8", - повідомив Синєгубов.

За його даними, в одного з хлопчиків гостра реакція на стрес, в іншого - легкі ушкодження.

Обстріл Дергачів

Нагадаємо, сьогодні вдень росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру у Дергачах Харківського району.

РБК-Україна вже повідомляла, що постраждало відразу 7 людей, шість з яких - діти. Всіх постраждалих, за словами Синєгубова, було госпіталізовано.

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Харків Війна Росії проти України Окупанти
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