Обстріл Дергачів: кількість постраждалих дітей зросла до 8

Російські окупанти, сьогодні, 2 травня, за допомогою керованих авіабомб ударили по Харківській області. Внаслідок обстрілів постраждали діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

За його даними, в одного з хлопчиків гостра реакція на стрес, в іншого - легкі ушкодження.

Обстріл Дергачів

Нагадаємо, сьогодні вдень росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру у Дергачах Харківського району.

РБК-Україна вже повідомляла, що постраждало відразу 7 людей, шість з яких - діти. Всіх постраждалих, за словами Синєгубова, було госпіталізовано.

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