Обстрел Дергачей: количество пострадавших детей выросло до 8

Российские оккупанты, сегодня, 2 мая, с помощью управляемых авиабомб ударили по Харьковской области. В результате обстрелов пострадали дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова.

По его данным, у одного из мальчиков острая реакция на стресс, у другого - легкие повреждения.

Обстрел Дергачей

Напомним, сегодня днем россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в Дергачах Харьковского района.

РБК-Украина уже сообщала, что пострадало сразу 7 человек, шесть из которых - дети. Все пострадавшие, по словам Синегубова, были госпитализированы.

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