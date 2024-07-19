Обстріл Чугуєва: кількість поранених зросла до 9, серед них - підліток (фото)

Обстріли Чугуєва

Близько 4:00 у п'ятницю, 19 липня, росіяни двічі вдарили по житловій забудові в центрі Чугуєва Харківської області. Спочатку повідомлялося про сімох постраждалих.

Зазначимо, у травні окупанти також обстріляли Чугуєв. Тоді постраждали 8 людей. А у березні окупанти атакували міський водогін у Чугуєві. Постраждали семеро людей, у тому числі 3-річна дитина.

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