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Обстрел Чугуева: количество раненых возросло до 9, среди них - подросток (фото)

Фото: из-за обстрела Чугуева 19 июля пострадали девять людей (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела Чугуева, который произошел утром 19 июля, пострадали уже 9 человек. Среди них - подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, МВД Украины.

"Пострадали 9 человек, из них ребенок 14-летний ребенок", - рассказал Синегубов.

Последствия атаки

В результате атаки полностью сгорели 10 легковых автомобилей. Повреждены три многоквартирных и один частный дом, два магазина, админздание.

 

РФ ударила "Искандерами", ребенок в тяжелом состоянии

Как рассказали в МВД, оккупанты удаарили по Чугуеву, по предварительной информации, ракетами типа "Искандер".

"Ранения получили 9 человек, из них 14-летний парень. В тяжелом состоянии его доставили в больницу", - добавили правоохранители.

 

 

Обстрелы Чугуева

Около 4:00 в пятницу, 19 июля, россияне дважды ударили по жилой застройке в центре Чугуева Харьковской области. Первоначально сообщалось про семь пострадавших.

Отметим, в мае оккупанты также обстреляли Чугуев. Тогда пострадали 8 людей. А в марте оккупанты атаковали городской водогон в Чугуеве. Пострадали семь человек, в том числе 3-летний ребенок.

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