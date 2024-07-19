Обстрел Чугуева: количество раненых возросло до 9, среди них - подросток (фото)

Обстрелы Чугуева

Около 4:00 в пятницу, 19 июля, россияне дважды ударили по жилой застройке в центре Чугуева Харьковской области. Первоначально сообщалось про семь пострадавших.

Отметим, в мае оккупанты также обстреляли Чугуев. Тогда пострадали 8 людей. А в марте оккупанты атаковали городской водогон в Чугуеве. Пострадали семь человек, в том числе 3-летний ребенок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.