Обстріл Чугуєва Харківської області: частина міста лишилась без світла

Атака на Харківщину

Нагадаємо, що російські терористи в ніч проти 4 липня, обстріляли міста Чугуїв та Куп'янськ Харківської області. Внаслідок атаки є постраждалі, серед них дитина.

Над Харківщиною продовжували фіксувати ворожі дрони. У зв'язку з цим влада закликала людей перебувати в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

Трохи пізніше глава ОВА уточнив, що кількість постраждалих у Чугуєві зросла до трьох. Крім того, ворог обстріляв місто Куп'янськ. Згодом у ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу. Відомо, що через вибухи виникли пожежі, які рятувальники ліквідували за кілька годин. Пошкоджено житлові будинки та легкові автомобілі..

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