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Обстрел Чугуева Харьковской области: часть города осталась без света

Суббота 05 июля 2025 11:53
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Обстрел Чугуева Харьковской области: часть города осталась без света Фото: часть Чугуева после обстрела осталась без света (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ вчера поздно вечером, 4 июля, ударили ударными дронами по Чугуеву Харьковской области. В результате обстрела часть города осталась без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Чугуева Галины Минаевой.

"Продолжается ликвидация последствий сегодняшнего ночного обстрела нашей громады. Сейчас в нескольких микрорайонах города, прилегающих к эпицентру попаданий, отсутствует электроснабжение", - отметила Минаева.

По ее словам, в его восстановлении задействовано максимальное количество техники и энергетиков.

Она также прокомментировала слухи о возможных перебоях с поставками топлива на местные АЗС и отметила, что они не имеют под собой никакой почвы: дефицита топлива в результате обстрелов не будет.

Атака на Харьковскую область

Напомним, что российские террористы в ночь на 4 июля, обстреляли города Чугуев и Купянск Харьковской области. В результате атаки есть пострадавшие, среди них ребенок.

Над Харьковщиной продолжали фиксировать вражеские дроны. В связи с этим власти призвали людей находиться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.

Чуть позже глава ОГА уточнил, что количество пострадавших в Чугуеве возросло до трех. Кроме того, враг обстрелял город Купянск. Впоследствии в ГСЧС показали фото последствий вражеского обстрела. Известно, что из-за взрывов возникли пожары, которые спасатели ликвидировали за несколько часов. Повреждены жилые дома и легковые автомобили.

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