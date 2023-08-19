Обстріл Чернігова: кількість жертв зросла до 7, поранену дитину терміново везуть в Київ

Кількість постраждалих внаслідок ранкового ракетного удару Росії по центру Чернігова стрімко зросла.Також стало відомо про ще одну загиблу людину.
Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
"У Чернігові виявили тіло ще однієї жертви. Невпізнана жінка. Кількість загиблих зросла до 7", - пише Клименко.
Голова МВС додав, що станом на зараз відомо про 90 постраждалих людей, серед яких:
"12-річну дівчинку терміново доставляють реанімобілем до Києва. Дитина в тяжкому стані", - додав голова МВС.
Внаслідок обстрілу на даху одного з будинків розгорілась пожежа. Рятувальники оперативно загасили вогонь.
Наразі на місці працюють 20 слідчо-оперативних груп поліції Чернігівщини та 2 криміналістичні лабораторії.
Ракетний удар по Чернігову
Зранку ворог вдався до чергового терористичного акту - завдав удару, ймовірно, балістичною ракетою по центру Чернігова. Через деякий час після обстрілу виконуючий обов'язки мера Олександр Ломак заявив, що серед цивільних є постраждалі та загиблі.
Також на удар відреагував й президент Володимир Зеленський. Як відзначив лідер країни, сьогоднішній обстріл є однією з причин, чому Україна об'єднує світ проти терористичної Російської Федерації.
Усі відомі на даний момент подробиці удару можна прочитати за посиланням.
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