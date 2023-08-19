Обстріл Чернігова: кількість жертв зросла до 7, поранену дитину терміново везуть в Київ

"У Чернігові виявили тіло ще однієї жертви. Невпізнана жінка. Кількість загиблих зросла до 7", - пише Клименко.

Голова МВС додав, що станом на зараз відомо про 90 постраждалих людей, серед яких:

10 правоохоронців;

12 дітей;

25 людей були госпіталізовані.

"12-річну дівчинку терміново доставляють реанімобілем до Києва. Дитина в тяжкому стані", - додав голова МВС.

Внаслідок обстрілу на даху одного з будинків розгорілась пожежа. Рятувальники оперативно загасили вогонь.

Наразі на місці працюють 20 слідчо-оперативних груп поліції Чернігівщини та 2 криміналістичні лабораторії.

Ракетний удар по Чернігову

Зранку ворог вдався до чергового терористичного акту - завдав удару, ймовірно, балістичною ракетою по центру Чернігова. Через деякий час після обстрілу виконуючий обов'язки мера Олександр Ломак заявив, що серед цивільних є постраждалі та загиблі.

Також на удар відреагував й президент Володимир Зеленський. Як відзначив лідер країни, сьогоднішній обстріл є однією з причин, чому Україна об'єднує світ проти терористичної Російської Федерації.

Усі відомі на даний момент подробиці удару можна прочитати за посиланням.