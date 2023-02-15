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Обстріл будинку в Покровську: Фонд Ахметова заявив про готовність допомогти постраждалим

Фото: через обстріл Покровська 15 лютого поранення отримали вже 12 людей (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Сергей Новиков

Фонд Ріната Ахметова готовий надати допомогу всім постраждалим унаслідок обстрілу багатоквартирного будинку в Покровську, що стався 15 лютого. Йдеться про допомогу в лікуванні та подальшій реабілітації, психологічну допомогу, а також надання найнеобхідніших продуктів харчування.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу фонду.

Фонд готовий надати допомогу всім постраждалим від цієї трагедії, незалежно від віку та ступеню тяжкості уражень.

Якщо вам або тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, ви можете звернутися до фонду самостійно, зателефонувавши за безкоштовним номером гарячої лінії 0 (800) 509 001.

Як повідомлялось, російські війська сьогодні, 15 лютого, обстріляли Покровськ Донецької області. Російський снаряд влучив у п'ятиповерховий будинок.

Також, в ніч на понеділок, 13 лютого, російські окупанти обстріляли Покровськ Донецької області. Пошкодженими виявилися 15 будинків.

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