Обстрел дома в Покровске: Фонд Ахметова заявил о готовности помочь пострадавшим

Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь всем пострадавшим в результате обстрела многоквартирного дома в Покровске, произошедшего 15 февраля. Речь идет о помощи в лечении и последующей реабилитации, психологической помощи, а также предоставлении наиболее необходимых продуктов питания.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу фонда.