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Обстріл будинку культури у Чернігівської області: з-під завалів дістали тіло жінки

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Чернігівська область, П'ятниця 21 липня 2023 14:44
Обстріл будинку культури у Чернігівської області: з-під завалів дістали тіло жінки Фото: з-під завалів будинку культури у Чернігівській області дістали тіло жінки (t.me/ok_pivnich1)
Автор: Тетяна Степанова

З-під завалів будинку культури у Чернігівській області, який сьогодні атакували російські війська, рятувальники дістали тіло жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"Триває розбір завалів. Виявлено тіло жінки, працівниці будинку культури. На місці працює ДСНС", - написав Чаус.

Обстріл Чернігівської області

Російські війська 21 липня завдали ракетного удару по Чернігівській області. Внаслідок обстрілу в одному з населених пунктів пошкоджена будівля місцевого будинку культури.

Детальніше про наслідки чергової ракетної атаки Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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