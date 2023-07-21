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Обстрел дома культуры в Черниговской области: из-под завалов достали тело женщины

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Черниговская область, Пятница 21 июля 2023 14:44
Обстрел дома культуры в Черниговской области: из-под завалов достали тело женщины Фото: из-под завалов дома культуры в Черниговской области достали тело женщины (t.me/ok_pivnich1)
Автор: Татьяна Степанова

Из-под завалов дома культуры в Черниговской области, который сегодня атаковали российские войска, спасатели достали тело женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Продолжается разбор завалов. Обнаружено тело женщины, работницы дома культуры. На месте работает ГСЧС", - написал Чаус.

Обстрел Черниговской области

Российские войска 21 июля нанесли ракетный удар по Черниговской области. В результате обстрела в одном из населенных пунктов повреждено здание местного дома культуры.

Детальнее о последствиях очередной ракетной атаки России - читайте в материале РБК-Украина.

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