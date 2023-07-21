Обстрел дома культуры в Черниговской области: из-под завалов достали тело женщины

Из-под завалов дома культуры в Черниговской области, который сегодня атаковали российские войска, спасатели достали тело женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Продолжается разбор завалов. Обнаружено тело женщины, работницы дома культуры. На месте работает ГСЧС", - написал Чаус. Обстрел Черниговской области Российские войска 21 июля нанесли ракетный удар по Черниговской области. В результате обстрела в одном из населенных пунктов повреждено здание местного дома культуры. Детальнее о последствиях очередной ракетной атаки России - читайте в материале РБК-Украина.