Обстрел дома культуры в Черниговской области: из-под завалов достали тело женщины
Фото: из-под завалов дома культуры в Черниговской области достали тело женщины (t.me/ok_pivnich1)
Из-под завалов дома культуры в Черниговской области, который сегодня атаковали российские войска, спасатели достали тело женщины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.
"Продолжается разбор завалов. Обнаружено тело женщины, работницы дома культуры. На месте работает ГСЧС", - написал Чаус.
Обстрел Черниговской области
Российские войска 21 июля нанесли ракетный удар по Черниговской области. В результате обстрела в одном из населенных пунктов повреждено здание местного дома культуры.
Детальнее о последствиях очередной ракетной атаки России - читайте в материале РБК-Украина.
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