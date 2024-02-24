Обстріл Білозерки: зросла кількість постраждалих

"Через російський обстріл Білозерки постраждали шестеро місцевих жителів", - повідомив Прокудін.

За його словами, одна жінка отримала поранення, не сумісні з життям, а ще п’ятеро людей - травмовані.

"Це 36-річна жінка та чоловіки, 50, 36, 45 та 39 років. Усіх потерпілих доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Їм надається медична допомога", - повідомив глава ОВА.

Ситуація у Херсоні та області

Нагадаємо, що восени 2022 року українські захисники провели успішний контрнаступ на півдні нашої країни. ЗСУ вдалося звільнити правобережну частину Херсонської області від окупаційних військ. Зокрема, під контроль України повернувся й Херсон.

Наразі Херсон та область перебувають під постійними обстрілами ворога. Окупанти атакують житлові квартали з важкого озброєння та безпілотників.

Ми повідомляли, що вранці 22 лютого росіяни здійснили черговий обстріл по території Херсонської області. Внаслідок атаки загарбників по приватному сектору загинув місцевий мешканець.

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