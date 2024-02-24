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Обстрел Белозерки: возросло количество пострадавших

Фото: россияне обстреляли Херсонскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня российские оккупанты обстреляли Белозерку Херсонской области. Уже известно о 5 пострадавших и одной погибшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

"Из-за российских обстрелов Белозерки пострадали шесть местных жителей", - сообщил Прокудин.

По его словам, одна женщина получила ранения, не совместимые с жизнью, а еще пять человек - травмированы.

"Это 36-летняя женщина и мужчины, 50, 36, 45 и 39 лет. Всех пострадавших доставили в больницу с взрывными травмами и обломочными ранениями. Им оказывается медицинская помощь", - сообщил глава ОВА.

Ситуация в Херсоне и области

Напомним, что осенью 2022 года украинские защитники провели успешное контрнаступление на юге нашей страны. ВСУ удалось освободить правобережную часть Херсонской области от оккупационных войск. В частности, под контроль Украины вернулся и Херсон.

В настоящее время Херсон и область находятся под постоянными обстрелами врага. Оккупанты атакуют жилые кварталы по тяжелому вооружению и беспилотникам.

Мы сообщали, что утром 22 февраля россияне совершили очередной обстрел по территории Херсонской области. В результате атаки захватчиков по частному сектору погиб местный житель.

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Херсонская областьВойна России против Украины