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Обстріл Берислава керованими бомбами: є жертви

Фото: росіяни обстріляли Берислав (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу Херсонської області загинула жінка, ще одну людину поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Фото: росіяни обстріляли Берислав (https://t.me/pgo_gov_ua)

За даними слідства, сьогодні, 8 червня, близько 15:30 російська армія здійснила обстріл Бериславського району.

Внаслідок обстрілу одного з населених пунктів під завалами будинку загинула жінка. Ще один місцевий житель травмований.

Обстріл Бериславського району

За попередніми даними, російські війська атакували населений пункт керованими авіабомбами. Зауважимо, що росіяни майже щоденно обстрілюють Херсон та всю деокуповану частину області. Для атаки ворог використовує міномети, артилерію та авіацію.

Бериславський район є одним із тих, що росіяни обстрілюють майже щодня.

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Херсонська областьВійна Росії проти України