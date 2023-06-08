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Обстрел Берислава управляемыми бомбами: есть жертвы

Фото: россияне обстреляли Берислав (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В результате сегодняшнего вражеского обстрела Херсонской области погибла женщина, еще один человек ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Фото: россияне обстреляли Берислав (https://t.me/pgo_gov_ru)

По данным следствия, сегодня, 8 июня, около 15:30 российская армия произвела обстрел Бериславского района.

В результате обстрела одного из населенных пунктов под завалами дома погибла женщина. Еще один местный житель травмирован.

Обстрел Бериславского района

По предварительным данным, российские войска атаковали населенный пункт управляемыми авиабомбами. Заметим, что россияне почти ежедневно обстреливают Херсон и всю деоккупированную часть области. Для атаки враг использует минометы, артиллерию и авиацию.

Бериславский район является одним из тех, что россияне обстреливают почти каждый день.

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Херсонская областьВойна России против Украины