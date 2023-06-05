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Обстріл Балаклії. Росіяни завдали удару по місту з РСЗВ "Смерч"

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Понеділок 05 червня 2023 19:27
Обстріл Балаклії. Росіяни завдали удару по місту з РСЗВ "Смерч" Фото: росіяни завдали удару по Харківській області (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Російські військові сьогодні, 5 червня, завдали удару з РСЗВ "Смерч" по місту Балаклія, Харківської області. Попередньо відомо про 9 постраждалих.

Як пише РБК-Україна, про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"За попередніми даними, окупанти вдарили по Балаклії із РСЗВ "Смерч". За інформацією медиків екстреної допомоги, зараз вже 9 поранених, з них 3 - у важкому стані", - написав Синєгубов.

Він розповів, що росіяни вдарили по приватному сектору, де виключно цивільна інфраструктура.

Фото: росіяни завдали удару по Харківській області (t.me/synegubov)

Окупація Балаклії

Зазначимо, що росіяни взяли під свій контроль Балаклію Харківської області у перші тижні початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Але вже 8 вересня українським захисникам удалося звільнити місто від ворожих солдатів. Вони успішно деокупували його під час контрнаступу у Харківській області.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти, 5 червня, увечері обстріляли Балаклію Харківської області.

Окрім цього Синєгубов заявляв, що Російська Федерація збільшила кількість обстрілів по населених пунктах Харківської області. Через це там можуть ввести примусову евакуацію мирних жителів.

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