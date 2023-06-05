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Обстрел Балаклеи. Россияне нанесли удар по городу с РСЗО "Смерч"

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Понедельник 05 июня 2023 19:27
Обстрел Балаклеи. Россияне нанесли удар по городу с РСЗО "Смерч" Фото: россияне нанесли удар по Харьковской области (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Российские военные сегодня, 5 июня, нанесли удар с РСЗО "Смерч" по городу Балаклея, Харьковской области. Предварительно известно о 9 пострадавших.

Как пишет РБК-Украина, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"По предварительным данным, оккупанты ударили по Балаклее из РСЗО "Смерч". По информации медиков экстренной помощи, сейчас уже 9 раненых, из них 3 - в тяжелом состоянии", - написал Синегубов.

Он рассказал, что россияне ударили по частному сектору, где только гражданская инфраструктура.

Фото: россияне нанесли удар по Харьковской области (t.me/synegubov)

Оккупация Балаклеи

Отметим, что россияне взяли под свой контроль Балаклею Харьковской области в первые недели начала полномасштабного вторжения в Украину.

Но уже 8 сентября украинским защитникам удалось освободить город от вражеских солдат. Они успешно деоккупировали его во время контрнаступления в Харьковской области.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские оккупанты, 5 июня, вечером обстреляли Балаклею Харьковской области.

Кроме этого, Синегубов заявлял, что Российская Федерация увеличила количество обстрелов по населенным пунктам Харьковской области. Поэтому там могут ввести принудительную эвакуацию мирных жителей.

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