Обстрел Балаклеи. Россияне нанесли удар по городу с РСЗО "Смерч"
Российские военные сегодня, 5 июня, нанесли удар с РСЗО "Смерч" по городу Балаклея, Харьковской области. Предварительно известно о 9 пострадавших.
Как пишет РБК-Украина, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"По предварительным данным, оккупанты ударили по Балаклее из РСЗО "Смерч". По информации медиков экстренной помощи, сейчас уже 9 раненых, из них 3 - в тяжелом состоянии", - написал Синегубов.
Он рассказал, что россияне ударили по частному сектору, где только гражданская инфраструктура.
Фото: россияне нанесли удар по Харьковской области (t.me/synegubov)
Оккупация Балаклеи
Отметим, что россияне взяли под свой контроль Балаклею Харьковской области в первые недели начала полномасштабного вторжения в Украину.
Но уже 8 сентября украинским защитникам удалось освободить город от вражеских солдат. Они успешно деоккупировали его во время контрнаступления в Харьковской области.
Ранее РБК-Украина сообщало, что российские оккупанты, 5 июня, вечером обстреляли Балаклею Харьковской области.
Кроме этого, Синегубов заявлял, что Российская Федерация увеличила количество обстрелов по населенным пунктам Харьковской области. Поэтому там могут ввести принудительную эвакуацию мирных жителей.
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