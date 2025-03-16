Обстріл багатоповерхівки у Чернігові: частково зруйновані два поверхи (фото)

Атака дронів на Чернігів

В Чернігові ворожий "Шахед" влучив в пʼятиповерхівку ввечері 15 березня. В результаті російської атаки виникла пожежа.

Зокрема, як повідомлялось, у Чернігові стався вибух, спричинений влучанням російського "Шахеда" в п'ятиповерховий будинок. Тоді про наслідки було відомо не багато.

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