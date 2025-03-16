Обстрел многоэтажки в Чернигове: частично разрушены два этажа (фото)

Атака дронов на Чернигов

В Чернигове вражеский "Шахед" попал в пятиэтажку вечером 15 марта. В результате российской атаки возник пожар.

В частности, как сообщалось, в Чернигове произошел взрыв, вызванный попаданием российского "Шахеда" в пятиэтажный дом. Тогда о последствиях было известно не много.

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