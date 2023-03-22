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Обстріл багатоповерхівки у Часовому Яру: 2 загиблих, 1 поранений

Фото: стали відомі наслідки обстрілу Часового Яру Донецької області 21 березня (t.me/ermaka2022)
Автор: Наталія Гурковська

Після обстрілу Годин Яру Донецької області у вівторок, 21 березня, двоє людей загинули, одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді загинуло 2 людини, 1 поранена", - розповів він.

За словами Кириленка, ще 1 людина загинула у Бахмуті.

"На Донецькому напрямку 1 людина загинула і 1 поранена у Красногорівці Мар’їнської громади", - додав очільник регіону.

Загалом за даними Кириленка, всього за добу росіяни вбили 4 жителів Донецької області та поранили ще 5 людей.

Як повідомлялося, у вівторок, 21 березня, РФ атакувала Часів Яр. Було частково зруйновано одну з багатоповерхівок.

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Донецька область