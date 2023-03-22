Обстрел многоэтажки в Часов Яре: 2 погибших, 1 раненый

"На Горловском направлении в Часовоярской общине погибли 2 человека, 1 ранен", - рассказал он.

По словам Кириленко, еще один человек погиб в Бахмуте.

"На Донецком направлении 1 человек погиб и 1 ранен в Красногоровке Марьинской общины", - добавил глава региона.

Всего по данным Кириленко, всего за сутки россияне убили 4 жителей Донецкой области и ранили еще 5 человек.