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Обстрел многоэтажки в Часов Яре: 2 погибших, 1 раненый

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Донбасс, Среда 22 марта 2023 11:23
Обстрел многоэтажки в Часов Яре: 2 погибших, 1 раненый Фото: стали известны последствия обстрела Часов Яра Донецкой области 21 марта (t.me/ermaka2022)
Автор: Наталия Гурковская

После обстрела Часов Яра Донецкой области во вторник, 21 марта, два человека погибли, один человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"На Горловском направлении в Часовоярской общине погибли 2 человека, 1 ранен", - рассказал он.

По словам Кириленко, еще один человек погиб в Бахмуте.

"На Донецком направлении 1 человек погиб и 1 ранен в Красногоровке Марьинской общины", - добавил глава региона.

Всего по данным Кириленко, всего за сутки россияне убили 4 жителей Донецкой области и ранили еще 5 человек.

Как сообщалось, во вторник, 21 марта, РФ атаковала Часов Яр. Была частично разрушена одна из многоэтажек.

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