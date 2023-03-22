Обстрел многоэтажки в Часов Яре: 2 погибших, 1 раненый
После обстрела Часов Яра Донецкой области во вторник, 21 марта, два человека погибли, один человек получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"На Горловском направлении в Часовоярской общине погибли 2 человека, 1 ранен", - рассказал он.
По словам Кириленко, еще один человек погиб в Бахмуте.
"На Донецком направлении 1 человек погиб и 1 ранен в Красногоровке Марьинской общины", - добавил глава региона.
Всего по данным Кириленко, всего за сутки россияне убили 4 жителей Донецкой области и ранили еще 5 человек.
Как сообщалось, во вторник, 21 марта, РФ атаковала Часов Яр. Была частично разрушена одна из многоэтажек.
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