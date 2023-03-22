Обстрел многоэтажки в Часов Яре: 2 погибших, 1 раненый

После обстрела Часов Яра Донецкой области во вторник, 21 марта, два человека погибли, один человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"На Горловском направлении в Часовоярской общине погибли 2 человека, 1 ранен", - рассказал он. По словам Кириленко, еще один человек погиб в Бахмуте. "На Донецком направлении 1 человек погиб и 1 ранен в Красногоровке Марьинской общины", - добавил глава региона. Всего по данным Кириленко, всего за сутки россияне убили 4 жителей Донецкой области и ранили еще 5 человек.