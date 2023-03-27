UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл Авдіївки: окупанти влучили в готель та будівлю суду

Фото: в Авдіївці окупанти атакували готель та будівлю суду (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл російських військ Авдіївки Донецької області пошкоджено готель та будівлю місцевого суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"На Донецькому напрямку напередодні вранці росіяни завдали ракетного удару по Авдіївці - пошкоджені готель та будівля суду", - розповів він.

Крім того, впродовж дня 6 разів були обстріляні околиці Курахового, гучно було в Очеретинській громаді - без жертв.

На Горлівському напрямку зафіксовано обстріли Часовоярської громади та сіл Соледарської громади.

На Лисичанському напрямку у Званівській громаді зруйновано 3 та пошкоджено 6 будинків у Званівці, ще 4 будинки пошкоджено у Переїзному. Також декілька приватних будинків пошкоджено у Сіверську.

Як повідомлялось, у неділю, 26 березня, російські окупанти продовжували інтенсивно бити по Авдіївці Донецької області. Зокрема, армія РФ завдала авіаудару по двох багатоповерхівках.

Також 26 березня російська армія інтенсивно била по Авдіївці, застосовуючи артилерію та "Гради", у тому числі касетні боєприпаси.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АвдіївкаДонецька область