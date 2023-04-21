Обстріл аеродрому "Канатове". СБУ повідомила про підозру військовому

"За матеріалами Служби безпеки України повідомлено про підозру військовослужбовцю, колишньому виконувачу обов’язків командира однієї із частин Сил спеціальних операції, Роману Червінському. Як свідчать матеріали слідства, його самовільні дії призвели до ракетного обстрілу ворогом аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області влітку 2022 року", - повідомили в СБУ.

За матеріалами справи, Червінський разом з іншими особами самовільно вирішили провести "спецоперацію" - заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України.

Ця "операція", як стверджує СБУ, проводилася без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків, що дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та отримали поранення 17 українських захисників. Також було повністю знищено 2 бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга та інша техніка й будівлі зазнали значних пошкоджень.

Наразі розслідування триває. Вживаються комплексні заходи для притягнення усіх причетних до відповідальності.

У разі доведення вини підозрюваного, йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Ми повідомляли, що вранці 23 липня 2022 року російські окупанти вдарили 13 ракетами поблизу Кропивницького (Кіровоградська область). Ворог випустив 8 ракет "Калібр" морського базування та 5 ракет Х-22 з літака ТУ-22М3.

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